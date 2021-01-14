عاجل.. وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

دوت الخليج – ذكرت وسائل إعلام محلية، منها اليوم السابع وأخبار اليوم والمصري اليوم، أن صفوت الشريف ، رئيس مجلس الشورى الأسبق، توفي، قبل قليل، بعد صراع مع المرض.

ولد صفوت الشريف في 19 ديسمبر 1933 بمحافظة الغربية، وحصل على بكالريوس في العلوم العسكرية.

كما شغل صفوت الشريف وزارة الإعلام ورئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن إصابته بفيروس كورونا.