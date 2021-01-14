مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

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_ انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1842.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1839.80 دولار.

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق يوم الخميس، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس “التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم”.

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وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس البنك المركزي المصري الأمريكي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وقال مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.24 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2382.33 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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