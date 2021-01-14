منظمة الصحة العالمية: قد يكون العام الثاني للوباء أقسى من الأول

روسيا اليوم _ رأى مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن العام الثاني لوباء الفيروس التاجي قد يكون أكثر صعوبة من الأول.

وقال رايان في بث مباشر: “نحن ندخل العام الثاني (للوباء)، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة، بالنظر إلى ديناميكيات انتشار (كورونا) وبعض المشاكل التي نراها”.

وشدد المسؤول في الصحة العالمية على أن البيانات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن الإصابات “بلغت الذروة مرة أخرى”.

وقال ريان في هذا الصدد إن نصف الكرة الأرضية الشمالي، وخاصة أوروبا وأمريكا الشمالية، يشهد “عاصفة مثالية”، لافتا إلى أن زيادة انتشار العدوى كانت نتيجة عوامل مثل الصقيع والاحتشاد داخل المباني وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 90 مليونا، وتوفي ما يقرب من مليوني شخص، فيما تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تسجيل 546016 حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد – 19” علاوة على 9884 حالة وفاة في العالم.