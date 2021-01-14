البنك المصري الخليجي يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ أكد البنك المصري الخليجي، على إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري اول امس خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن البنك حقق خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 أرباحاً بعد الضريبة من العمليات المستمرة بلغت 455.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 459.67 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة إلى 5.59 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.53 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي