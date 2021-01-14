البنك المصري لتنمية الصادرات يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ أكد البنك المصري لتنمية الصادرات، على إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري اول امس خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، أظهرت خلال العام المالي 2019-2020، تراجع أرباح البنك إلى 1.103 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام المالي الماضي 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.