عربي القابضة تعيد جدولة تسهيل مصرفي من التجاري الكويتي بقيمة 22.76 مليون دينار

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دوت الخليج – أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة، المدرجة في بورصة الكويت، إعادة جدولة عقدا للتسهيلات المصرفية بقيمة 22.76 مليون دينار، مع البنك التجاري الكويتي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، إن القسط الأول بعد الجدولة يستحق في تاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2022، والقسط الأخير في 31 ديسمبر 2027.
وأضافت مجموعة عربي القابضة، أن أثر تلك المعلومة على المركز المالي للمجموعة يتمثل في إعادة تصنيف المطلوبات المتداولة وغير المتداولة.
كانت النتائج المالية لمجموعة عربي القابضة عن التسعة أشهر الأولى من 2020 قد أظهرت ارتفاعا في خسائرها بنحو 458.4%، لتصل إلى 4.02 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 719.88 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق.
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