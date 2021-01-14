صعود طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01%، ليتداول عند مستوى 11389 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 62,99 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.87%، و 0.53% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 134.438 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 5.095 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل تراجع 29 في حين لم تتغير أسعار 57.

واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.807 مليون جنيه، منها 2.669 مليون جنيه للمؤسسات، و137.666 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.883 مليون جنيه، منها 1.688 مليون جنيه للأفراد، و195.377 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 2.769 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 5.459 مليون جنيه، مقابل 2.690 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.93%، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 6.76%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.27%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا لليوم الثاني على التوالي بنسبة 9.82%، ثم سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 3.66%، ثم سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية – راميدا بنسبة 2.25%.