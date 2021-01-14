القاهرة للاستثمار تحقق 122.5 مليون جنيه أرباح خلال 3 شهور بنمو 12%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ” سيرا” عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات 370 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 -2021، وهو نمو سنوي بمعدل 18%.

وأرجعت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم، هذا النمو إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بالمؤسسات التعليمية التابعة.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 33% لتبلغ 207.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح 122.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 -2021، وهو نمو سنوي بمعدل 12% مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 33% خلال نفس الفترة.

وقد رصدت الشركة ارتفاع عدد الطلبة المقيدين بجامعة بدر إلى 12.952 ألف طالبا خلال الربع الأول من عام 2020-2021 وهو نمو سنوي بمعدل 26% مدعوما بزيادة الطاقة التشغيلية للجامعة بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 19 ألف طالب خلال نفس الفترة.

وذلك في ضوء افتتاح أربع كليات جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وعلى صعيد قطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي K-12 بلغ إجمالي عدد الطلبة بمدارس الشركة 28.100 طالباً بزيادة سنوية قدرها 5% حيث يعكس ذلك ارتفاع الطاقة التشغيلية للمدارس التابعة بمعدل 6% لتصل إلى 30 ألف طالب.

وفي هذا السياق أوضح محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن الشركة نجحت في إحراز نتائج قوية على الرغم من التحديات المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كوفيد – 19 وهو ما يؤكده النمو الملحوظ للإيرادات بمعدل سنوي 18% خلال الربع الأول من عام 2020- 2021، مدفوعا بافتتاح أربعة كليات جديدة بجامعة بدر.

كما يعكس ذلك الأداء وفقا للقلا حرص الشركة على تعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة بالتوازي مع ضمان حصول الطلاب على مقرراتهم التعليمية دون انقطاع.

وأشار القلا إلى الطبيعة المتغيرة وغير المتوقعة للتحديات والتداعيات المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كوفيد -19 والتي استوجبت قيام جميع الشركات في شتي أنحاء العالم بالتكيف مع الأوضاع الجديدة وكذلك التحلي بالمرونة اللازمة لمواكبة أي مستجدات وتطورات طارئة أخرى.

وفي هذا الإطار قامت الشركة بدعم الطلاب بنموذج تعليمي فريد خلال العام الدراسي الجديد 2020- 2021 يجمع بين تحصيل برامجهم ومقرراتهم الدراسية بمقرات المؤسسات التعليمية التابعة، كذلك عبر المنظومة الافتراضية فائقة الجودة للتعلم عن بعد التي طورتها الشركة.

ومنحت الشركة الطلاب حرية اختيار الوسيلة المناسبة لهم، علما بأن النموذج التعليمي المذكور يرتكز على نظام إدارة التعلم والذي يمكن الطلاب من التحول بسلاسة منقطعة النظير إلى منظومة التعلم عن بعد سواء كان ذلك بناء على تفضيلهم أو التزاما بتوجيهات من السلطات المعنية.

وأوضح القلا أن نجاح الشركة في تحقيق السبق في تفعيل بروتوكول التعلم عن بعد خلال شهر مارس الماضي، ساعم في تزويد أطقم التدريس بكافة التدريبات والوسائل التكنولوجيا والدعم اللازم لتقديم المقررات الدراسية في المواقيت المحددة.

كما تمكن الطلاب من سرعة مواكبة منظومة التعلم الإلكترونية الجديدة، حيث تم تزويدهم بكافة الحسابات الشخصية المفعلة لمنحهم تجربة تعليمية متكافئة.

وأكد القلا على اعتزام الشركة مواصلة التركيز على تطوير البيئة التكنولوجية لمنظومة التعلم عن بعد سعيا إلى ترسيخ مكانة السبق والريادة التي تتميز بها في تقديم الخدمات التعليمية المتكاملة بأحدث الأنظمة التكنولوجية في السوق المصري.

وأعرب القلا عن اعتزازة بإتمام أول عملية إصدار صكوك للشركة بقيمة 600 مليون جنيه والتي تم تنفيذها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، علما بأنها أول عملية من نوعها في قطاع التعليم المصري.

وأوضح أن العملية شهدت نجاحاً ملحوظا في ضوء تغطية الاكتتاب بمعدل 2.3 مرة مع بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها في نفس اليوم، مما يعكس بوضوح قدرة الصفقة على جذب اهتمام مجتمع الاستثمار بشكل كبير.

كما تزامن نجاح العملية مع حصول كل من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا والصكوك المصدرة على تصنيف ائتماني A مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين ميريس، وتعد هذه الإنجازات المذكورة شهادة على الثقة والسمعة القوية التي تحظي ببها الشركة بين المجتمع الاستثماري انطلاقا من قدرتها المشهودة على الوفاء بالتزامها بتحقيق أهداف النمو المعلنة في المواقيت المخططة مع تقديم أفضل النتائج الإيجابية الملموسة.

وأوضح القلا أنه من المقرر توظيف حصيلة طرح الصكوك في تمويل مشروعات الشركة القائمة والمستقبلية المستهدفة بقطاعات التعليم الأساسي وقبل الجامعي والتعليم الجامعي.

بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف التوسعية المستقبلية الأخرى والتي سيتم الإعلان عنها في التوقيتات المناسبة.

وعلى صعيد المشروعات التوسعية القائمة أكد القلا أن علمية الإنشاءات الخاصة بجامعة بدر بمدينة أسيوط تشهد تقدما ملحوظا وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بالتوازي مع المساعي الحثيثة لاستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة تمهيدا لإطلاق الجامعة كما هو مخطط خلال العام الدراسي 2021 -2022، مشيرا إلى أن اطلاق الجامعة سيثمر عن تحقيق نتائج قوية مستقبلات.

وأضاف القلا أن الشركة تتطلع أيضا إلى تطوير حرم جامعي وفق أعلى المستويات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس كلية مجتمعية وملحق للحرم الجامعي بجامعة بدر، وذلك على مساحة الأرض المجاورة للجماعةوالتي حصلت عليها الشركة مؤخرا.

وأشار القلا بحصول الشركة على الموافقات الحكومية اللازمة للحصول على مساحة الأرض المذكورة مع سداد مستحقاتها على 20 قسط موزع على فترة 10 سنوات، مما سيساهم في الحفاظ على جودة مستويات التدفقات النقدية بالشركة.

وأكد القلا على استمرار الشركة في دراسة واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة التي من شأنها تزويد مختلف العملاء من شرائح الدخل المتوسط والمرتفع بالخدمات التعليمية فائقة الجودة برسوم معقولة، مع ترسيخ مكانة سيرا باعتبارها أكبر مزود للخدمات التعليمية المتكاملة بأعلى المعايير والمستويات العالمية في السوق المصرية.