كورونا يقلص أرباح بنك مسقط 12% خلال 2020

دوت الخليج – تقلصت الأرباح الصافية لبنك مسقط، المدرج في بورصتي مسقط والبحرين، بنسبة 12% مسجلة 163.36 مليون ريال عماني بنهاية العام 2020، مقابل 185.55 ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية غير المدققة للبنك، والمعلنة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين اليوم الخميس، 1.6% زيادة في صافي إيرادات الفوائد من العمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي لتسجل 322.13 مليون ريال مقابل 316.97 مليونا بنهاية 2019.

وتراجعت الإيرادات الأخرى لبنك مسقط 13.4% بنهاية ديسمبر 2020 مسجلة 134.4 مليون ريال مقابل 155.2 مليون ريال للعام السابق.

وعزا البنك هذا التراجع إلى الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا وما صاحبها من إغلاق للأعمال التجارية في الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020، بالإضافة إلى الإعفاءات عن بعض الرسوم.

وأشار البنك، إلى انخفاض المصروفات التشغيلية بنهاية ديسمبر بنسبة 8.2% على أساس سنوي مسجلة 179.85 مليون ريال مقابل 195.93 مليون ريال للعام السابق، بسبب الإجراءات التي اتخذها لتخفيض المصروفات.

وكشف البنك عن تخصيص 81.04 مليون ريال في العام 2020 لمواجهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى، مقابل صافي مخصصات بلغت 56.13 مليون ريال للعام 2019.

وتعود تلك الزيادة إلى المخصصات الاحترازية العامة التي قام بها بنك مسقط بوضعها في النصف الأول من 2020 تحسبا للأوضاع الاقتصادية والتجارية التي وصفها بالصعبة من جراء جائحة كورونا واستمرار الضغط المؤثر على أسعار النفط، بحسب البيان.

ونوه بنك مسقط بزيادة صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي بنسبة 0.5% لتصل 8.918 مليار ريال عماني، مقابل 8.878 مليار ريال للعام السابق.

وأضاف بنك مسقط، أن إيداعات العملاء والتي تشمل إيداعات عملاء التمويل الإسلامي زادت 4.2% لتصل 8.377 مليار ريال مقابل 8.043 مليار ريال للعام 2020.