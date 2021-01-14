- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
_ أفادت بيانات جمارك يوم الخميس بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ ارتفع الطلب على السلع الصينية بسبب اضطرابات ناجمة عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، حتى رغم أن صعود اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من الخارج.
كما دعم تعاف محلي قوي الإقبال الصيني على المنتجات الأجنبية في ديسمبر ، إذ تسارع نمو الواردات مقارنة بالشهر السابق وفاق التوقعات في استطلاع لرويترز.
وارتفعت الصادرات 18.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 بالمئة في نوفمبر ، لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 15 بالمئة.
وزادت الواردات 6.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات لصعود خمسة بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 4.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وسجلت الصين فائضا تجاريا 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007.
وكان اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع نزول الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو صادرات الصين يفوق التوقعات بدعم طلب عالمي قوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.