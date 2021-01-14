نمو صادرات الصين يفوق التوقعات بدعم طلب عالمي قوي

_ أفادت بيانات جمارك يوم الخميس بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ ارتفع الطلب على السلع الصينية بسبب اضطرابات ناجمة عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، حتى رغم أن صعود اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من الخارج.

كما دعم تعاف محلي قوي الإقبال الصيني على المنتجات الأجنبية في ديسمبر ، إذ تسارع نمو الواردات مقارنة بالشهر السابق وفاق التوقعات في استطلاع لرويترز.

وارتفعت الصادرات 18.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 بالمئة في نوفمبر ، لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 15 بالمئة.

وزادت الواردات 6.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات لصعود خمسة بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 4.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007.

وكان اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع نزول الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر .