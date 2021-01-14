لجنة قيد الأوراق المالية تقرر إدراج وتداول أسهم فاروتك لأنظمة التحكم بالقائمة د من الأحد القادم

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة أمس إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات بالقائمة د اعتبارا من جلسه تداول الأحد القادم الموافق 17 يناير. كما قررت لجنة القيد مخاطبة الشركة لموافاة البورصة خلال مدة حدها الأقصى أسبوعين من تاريخ اخطارها بما يلي : – – الخطة الزمنية التفصيلية لتنفيذ البنود الواردة بكتاب الشركة الوارد بتاريخ 11 يناير 2021 بشأن نشاط الشركة وتنشيط التداول على أسهمها. – الرد لى استفسارات البورصة بشأن التحفظ المتكرر في تقرير مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالعملاء والأرصدة المدينة واخرها ما جاء بتقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وذكرت اللجنة أن التقرير جاء به أن الشركة لم تقم باحتساب اضمحلال للأرصدة المتوقفة بقيمة 7.320 مليون جنيه من سنوات طويلة مخالفا لمعيار المحاسبة المصري رقم 31 مما أدى إلى زيادة أرباح الشركة بهذا القيمة. وقررت لجنة قيد الأوراق المالي إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارها وماورد من الشركة بتاريخ 11 يناير الجاري.

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