الوطنية للتعليم تقر توزيع 34.3 مليون ريال سعودي عن العام 2020

دوت الخليج – وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الوطنية للتربية والتعليم، المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، في اجتماعها المنعقد أمس الأول على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020 بإجمالي 34.4 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الخميس، بأن التوزيعات ستكون بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد، بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وقالت الوطنية للتعليم، إن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت الشركة في بيانها، أنها ستبدأ في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 يناير الجاري.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في ذات الاجتماع، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 31 أغسطس 2021.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

ووافق مساهمو “الوطنية للتعليم”، على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين من بين المرشحين؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2020 /2021م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس/ آب2021، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022.

ووافقت الجمعية كذلك، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 28 فبراير، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 27 فبراير 2024.

وانتخبت الجمعية العامة لشركة الوطنية للتعليم كلاً من خالد بن محمد الخضير، وإبراهيم بن عبدالرحمن الدرع، وعبدالعزيز بن حمود الذياب، وعبدالعزيز بن محمد السويلم، وسعد بن عبدالعزيز الحقيل، ونوال بن محمد الغنيمان (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)، أعضاءا بمجلس الإدارة.