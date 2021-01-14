الصعيد العامة للمقاولات تحصل على مشروع إنشاء محطة تنقية مياه بالأقصر

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بأنه تم اسناد مشروع مقاولة لإنشاء محطة لتنقية المياه بمدينة الأقصر بسعة إنتاجية قدرها 17 ألف متر مكعب/ يوم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع يبلغ قدرها 270 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 78.73 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 46.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 637.05 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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