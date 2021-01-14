مال وأعمال

الصعيد العامة للمقاولات تحصل على مشروع إنشاء محطة تنقية مياه بالأقصر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

رنا ممدوح  _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بأنه تم اسناد مشروع مقاولة لإنشاء محطة لتنقية المياه بمدينة الأقصر بسعة إنتاجية قدرها 17 ألف متر مكعب/ يوم.

Huawei729x90

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع يبلغ قدرها 270 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 78.73 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 46.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 637.05 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصعيد العامة للمقاولات تحصل على مشروع إنشاء محطة تنقية مياه بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا