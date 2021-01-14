الاقتصاد الألماني ينكمش 5% في 2020 بفعل كوفيد-19

وكالات _ أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن اقتصاد ألمانيا انكمش على نحو أقل من المتوقع عند خمسة في المائة في 2020 إذ ساهم التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي دون توقع “” لتراجع 5.1 في المائة وهو أقل شدة من الانكماش القياسي البالغ 5.7 في المائة الذي عانت منه ألمانيا في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.