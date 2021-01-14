فوري تخصص 3% من الأسهم المصدرة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلسته المنعقدة أمس مشروع نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس اعتمد نظام الإثابة والتحفيز من خلال الوعد بتخصيص أسهم و / أو منح أسهم مجانية واعتماد نموذج عقد وعد بالتخصيص وعقد منح أسهم مجانية.

وذلك بما يعادل 3% من الأسهم المصدرة للشركة مقسمة بنسبة 1.5% للوعد بتخصيص أسهم ونسبة 1.5% للأسهم الممنوحة.

كما وافق المجلس على بيان الإفصاح وفقا للمادة 50 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم إلى البورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز.

وذلك من خلال الوعد بتخصيص أسهم و / أو منح أسهم مجانية لصالح العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس الإدارة على الاقتراح المقدم من الرئيس التنفيذي بخصوص إنشاء نظام إثابة وتحفيز للعاملين.