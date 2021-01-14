مسئول بالبنك المركزي: أرصدة البنوك المصرية في الخارج تقفز إلى 20 مليار دولار بزيادة تتجاوز 100%

أمنية إبراهيم – قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج – بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي – تضاعفت بنسبة نمو تتجاوز 100%، خلال 8 شهور رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وكشف المسئول عن ارتفاع أرصدة البنوك المصرية في الخارج لتتجاوز 20 مليار دولار، بختام عام 2020، مقابل نحو 10 مليارات دولار في أبريل الماضي.

ومن جانبه أرجع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، قفزة أرصدة البنوك المصرية في الخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية للبنك المركزي التي جنبت القطاع تداعيات أزمة كورونا محليا وعالميا.

وقال عادل، إن وصول أرصدة البنوك المصرية في الخارج لتلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وأحد أهم إنجازات ملف السياسة النقدية.

وكشف البنك المركزي المصري المصري، مطلع يناير الجاري، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحوالي 840 مليون دولار، ليصل إلى نحو 40.062 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.