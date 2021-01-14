رماية الكويتية: قبول استقالة محمد سعود الرئيس التنفيذي للشركة

دوت الخليج – أعلنت شركة الوطنية للرماية المدرجة في بورصة الكويت، قبول استقالة الرئيس التنفيذي محمد سعود العبدالله.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس أن الاستقالة قبلت اعتبارا من يوم أمس الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

كانت خسائر الشركة قد قفزت 386.2% بنهاية النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 215.61 ألف دينار، مقابل 44.35 ألف دينار خسائر الفترة نفسها من عام 2019.