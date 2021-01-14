مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.37% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 11431 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 63.54 جنيه

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.28%، و 0.9% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 733.721 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 25.738 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 44 في حين لم تتغير أسعار 49.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 47.467 مليون جنيه، منها 46.119 مليون جنيه للأفراد، و1.347 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 13.371 مليون جنيه، منها 12.742 مليون جنيه للأفراد، و628.620 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 34.096 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 34.545 مليون جنيه مقابل 448.817 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.8%، تلاه سهم السويس للأسمنت بنسبة 9.83%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.96%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.82%، تلاه سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.36%، ثم سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 3.75%.