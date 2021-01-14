بنك saib يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ أكد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، على إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري اول امس خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن المؤشرات المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، أظهرت ارتفاع الأرباح بعد الضريبة خلال 9 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 42.6 % لتصل إلى بلغ 13.18 مليون دولار، مقابل صافي أرباح بلغت 9.245 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر لتصل إلى 302.3 مليون دولار، مقابل 376 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة 20 %، على أساس سنوي.