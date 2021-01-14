التخطيط تبدأ صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير الجاري

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اتفقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن ذلك يأتي وفق تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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