مال وأعمال

التخطيط تبدأ صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير الجاري

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

اتفقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

Huawei729x90

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن ذلك يأتي وفق تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخطيط تبدأ صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا