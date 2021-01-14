مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية بقيمة ملياري جنيه

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.

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وقال بيان المجلس إن مشروع القانون يأتي في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الانتاج في تلك القطاعات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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