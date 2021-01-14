الحكومة تعتمد اتفاقيتي تمويل مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 3.1 مليار جنيه

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقيتي تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال بيان المجلس إن القيمة الخاصة بالاتفاقيتين تصل إلى 60.5 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 3.1 مليار جنيه.
وأضاف البيان أن الاتفاقية الأولى بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، لمشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية، فإن قيمتها 55 مليون دينار كويتى وهي مُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع “إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر” إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئياً، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
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