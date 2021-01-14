مال وأعمال

الحكومة تقر فصل النقل البري عن هيئة الطرق والكباري

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

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وينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة “الهيئة العامة للطرق والكبارى” فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

كما نص التعديل بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس، على ضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بالنقل البري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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