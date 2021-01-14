مجلس الوزراء يقر إنشاء منطقة حرة خاصة بميناء أبوقير على مساحة 597 ألف متر

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات” ش.م.م” داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الخميس، بأن المنطقة الحرة تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
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