مجلس الوزراء يسمح بالسير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة من مشروع رياح خليج السويس

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء المصري، على السير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجى – تويوتا- أوراسكوم).

وبحسب قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس، يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

كما اعتمد المجلس أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعا، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أيضا على سداد المستحقات عن عدد (63) وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلني.

وحدد قرار مجلس الوزراء أن يكون السداد لباقي المبلغ على خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيراً على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.