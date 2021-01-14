الحكومة توافق على تحويل 2300 أتوبيس نقل عام في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس، تتوزع الأتوبيسات المسموح بتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بواقع 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيانه، بأنه سيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.

الحكومة وافقت على طلب محافظة دمياط تجديد التعاقد بحق الانتفاع لمزرعة الرمطة السمكية

ووافق مجلس الوزراء في الاجتماع ذاته على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما وافق مجلس الوزراء على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.