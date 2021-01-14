دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة. وبحسب طلب وزارة الإسكان المعروض على مجلس الوزراء يتم التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار مجلس الوزراء، إلى ان الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، ووافق على طلب وزارة الإسكان استعرض أيضا خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تسمح للإسكان بالتعاقد مع طلعت مصطفى على تنمية 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.