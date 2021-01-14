تحالف كونكريت بلس وأكت وحسن علام يرفع حصته في سوديك إلى 14.98%

رنا ممدوح _ رفعت شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات حصتها في رأسمال السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك من 4.93% إلى 5%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كونكريت بلس قامت بشراء عدد 250 ألف سهم من أسهم سوديك بقيمة إجمالية 3.951 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 15.8 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :

– أكت فاينانشال للاستشارات 4.23%

– حسن علام العقارية 5%

– محمد مدحت حسن علام 0.52%

– طارق محمد محمود 0.23%

وبذلك تصل إجمالي حصص المجموعات المرتبطة 9.98%.

وتصل حصة تحالف كونكريت وأكت وحسن علام إلى 14.98%

وأمس رفعت شركة حسن علام العقارية حصتها في السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك، من 4.91% إلى 5%.، بشراء 310 ألف سهم من أسهم سوديك بقيمة إجمالية 4.806 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 15.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة العليان السعودية الاستثمارية تستحوذ على 13.84% من هيكل ملكية سوديك، تليها أر إيه القابضة بنسبة 9.16%، ثم ريمكو أي جي تي الاستثمارية بنسبة 7.30%، وأكويتي القابضة بنسبة 5.09%، وكونكريت بلس للهندسة والإنشاءات بنسبة 5%.، وحسن علام العقارية بنسبة 5%.