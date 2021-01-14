البنك المركزي المصري يطالب البنوك بإبلاغ عملاء السياحة كتابيا بتفاصيل وشروط المبادرات

أمنية إبراهيم _ أصدر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، تعليمات جديدة للبنوك، تشدد على ضرورة إبلاغ عملائها بتفاصيل مبادرات دعم قطاع السياحة.

تتزامن التعليمات الجديدة مع اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي المصري أمس مع وزيري المالية والسياحة والآثار، بمشاركة نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك وممثلي قطاع السياحة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آليات مساندة القطاع، لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة بضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.

كما شهد الاجتماع التأكيد على توجيه جهات الاختصاص بتذليل العقبات الممكنة كافة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري، فتم الإشارة إلى مبادرات القطاع السياحي الصادرة عنه خلال الآونة الأخيرة، وقال المركزي إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها، وأنه بالتواصل مع العملاء في القطاع السياحي، اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.

وقال المركزي، إنه في ضوء ما تقدم، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حيث إنه من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة، فإنه يتعين على البنوك مخاطبة عملاء القطاع السياحي كافة كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات.

كما يتعين موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.

توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات من خلال الخط الساخن

وعلى صعيد آخر، وبالنسبة لكل المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري فتم التنبيه على توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بكل بنك.

موافاة المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات للعملاء والأسباب

كما تم التأكيد على ضرورة دراية الموظفين المعنيين بشروط ومحددات المبادرات كافة، إضافة إلى موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عنه، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاة البنوك به لاحقًا.