مال وأعمال

الأسهم الأمريكية ترتفع وسط تركيز على خطة بايدن التحفيزية

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع طفيف يوم الخميس بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل مقترحات الرئيس المنتخب جو بايدن لتنشيط الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات تعثر التعافي بسوق العمل.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 25.2 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة ليصل إلى 31085.67 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.1 نقطة أو 0.13 بالمئة مسجلا 3814.98 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.8 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 13174.75 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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