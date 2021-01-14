استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

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دوت الخليج – استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس، عند متوسط سعر الأمس البالغ 15.626 جنيها للشراء و15.726 جنيها للبيع، بحسب البنك المركزي المصري المصري.
وسجل سعر صرف الدولار لدى بنوك الأهلي ومصر ومصر إيران للتنمية 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع، كما بلغ 15.62 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع لدى ثمانية بنوك على رأسهم البنك التجاري الدولي.
وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع لدى 18 بنكا أبرزهم العربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول مصر.
ونقلت بوابة دوت الخليج جورنال، في وقت سابق اليوم الخميس، عن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج – بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي – تضاعفت بنسبة نمو تتجاوز 100%، خلال 8 أشهر رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأوضح المسئول أن أرصدة البنوك المصرية في الخارج تجاوزت 20 مليار دولار، بختام عام 2020، مقابل نحو 10 مليارات دولار في أبريل الماضي.
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