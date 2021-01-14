مال وأعمال

أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لتسعير الخام مع كوزمو اليابانية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تويتر يوم الخميس إنها وقعت اتفاقات مع كوزمو أويل وشركات يابانية أخرى “لاستكشاف فرص تسعير النفط الخام باعتماد آلية” خام مربان الذي تنتجه الشركة الإماراتية.

Huawei729x90

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لتسعير الخام مع كوزمو اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا