_ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تويتر يوم الخميس إنها وقعت اتفاقات مع كوزمو أويل وشركات يابانية أخرى “لاستكشاف فرص تسعير النفط الخام باعتماد آلية” خام مربان الذي تنتجه الشركة الإماراتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لتسعير الخام مع كوزمو اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.