مجلس الوزراء يتابع 48 مشروعا ممولا من شركاء التنمية في 4 مجالات بينها الصحة

دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية في عدد من الوزارات.

وعرضت الوزيرة موقف التمويلات الموجهة لوزارة الموارد المائية والري لعدد 12 مشروعا، منها مشروعات تستهدف تحسين أساليب ونظم الري وإحلال وتجديد وإنشاء محطات الري والصرف وحماية الأراضي الزراعية من البوار والغرق، وترشيد استخدام المياه، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وأشارت الوزيرة إلى التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجمالي 11 مشروعا، والتي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي بالمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم وتطوير الآلات والمعدات الزراعية لخدمة صغار المزارعين، وتحقيق الاستدامة في الزراعة من خلال تنمية القدرات في البحوث والإرشاد والتعاونيات ومراكز الميكنة.

12 مشروعا لوزارة الصحة بينها تدوير المخلفات الطبية الصلبة

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إنه يتم تمويل 12 مشروعا تابعا لوزارة الصحة والسكان من شركاء التنمية، موضحة أن معظم هذه المشروعات تسير بشكل جيد، ويستهدف أحد هذه المشروعات توفير نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الخطرة المتولدة من مؤسسات الرعاية الصحية، وكذا السيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة للمواطن المصري، ومن ضمن هذه المشروعات أيضا مشروع لتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي لتحسين الوصول لخدمات رعاية صحية أولية ذات جودة.

وزارة البيئة تتعاون مع شركات التنمية في 4 مشروعات بينها إدارة المخلفات الصلبة

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يتم من خلال 4 مشروعات، ومن بينها مشروع البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من الآثار السلبية للإدارة غير المستدامة للمخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة.

شركاء التنمية يمولون 9 مشروعات تستهدف القطاعات الإنتاجية

ووفقا لما عرضته الوزيرة خلال الاجتماع، فإن التمويل الموجه من شركاء التنمية والموجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منه 9 مشروعات، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتخفيض معدل البطالة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات تعتبر مشروعات كثيفة العمالة، وتتميز هذه المشروعات بوجود دور بارز للمرأة بها، فضلا عن الانتشار الواسع لهذه المشروعات في المناطق السكانية الحضرية والإقليمية.