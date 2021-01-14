طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

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روسيا اليوم _ أعلنت “طيران الإمارات” تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم السبت المقبل لأسباب تشغيلية.
وأضافت أنه سيتم تعليق الرحلات من 16 يناير وإلى 28 يناير 2021، وأن آخر رحلاتها إلى جنوب إفريقيا سيتم تسييرها في 15 يناير الجاري.
وأشارت إلى أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا في الفترة من 16 يناير إلى 28 يناير للسفر في نقطة انطلاقهم.
كما نوهت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.
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