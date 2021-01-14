الارشيف / مال وأعمال

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

روسيا اليوم _ أعلنت “طيران الإمارات” تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم السبت المقبل لأسباب تشغيلية.

Huawei729x90

وأضافت أنه سيتم تعليق الرحلات من 16 يناير وإلى 28 يناير 2021، وأن آخر رحلاتها إلى جنوب إفريقيا سيتم تسييرها في 15 يناير الجاري.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا في الفترة من 16 يناير إلى 28 يناير للسفر في نقطة انطلاقهم.

كما نوهت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

 

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا