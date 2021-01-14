رئيس الفيدرالي الأمريكي: رفع سعر الفائدة لن يكون قريبا

سي إن بي سي _ قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الخميس إن رفع سعر الفائدة “لن يكون قريبا” وأبدى رفضه لمقترحات بأن يبدأ البنك المركزي المصري قريبا في تقليص مشتريات السندات.

وقال باول في مقابلة عبر الإنترنت مع أستاذ بجامعة برنستون إن الاقتصاد مازال بعيدا عن أهداف مجلس الاحتياطي وإنه لا يرى مبررا للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ “لحين إتمام المهمة على أكمل وجه”.