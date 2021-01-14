مال وأعمال

تعديل بلوائح التجارة الأمريكية يسمح بتصدير البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات للسودان

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دوت الخليج _ أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، رفع القيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان.

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وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد سنوات من القيود التي فرضت على التبادل التجاري بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، بأن تعديل وزارة التجارة الأمريكية مكتب الصناعة والأمن اللوائح مؤخرا، يسمح باستيراد البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إنه سيصبح ممكنا للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع قانونية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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