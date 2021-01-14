فرنسا تسجل 21228 إصابة بكورونا و282 وفاة

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_ سجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس وذلك مقابل 23852 حالة يوم الأربعاء لكن الحالات التي نقلت إلى المستشفيات ارتفعت بشكل حاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا وفاة 282 شخصا جراء الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفاعا من 229 يوم الأربعاء.
وارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة بواقع 15 ليصل إلى 2726 في حين ارتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين يعالجون من المرض في المستشفيات 248 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 25017.
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