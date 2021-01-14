مال وأعمال

ميركل تدعو الى تشديد القيود في ألمانيا لاحتواء فيروس كورونا

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وكالات _ دعت المستشارة أنجيلا ميركل مساء الخميس، الى تشديد القيود في شكل ملحوظ في ألمانيا في مواجهة وباء كورونا، وطلبت اجتماعاً للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها.

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وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشدداً، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.

ويؤكد المصدر بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية عدة.

وذكر موقعا مجلة دير شبيغل وصحيفة بيلد أن بين الإجراءات التي يتم درسها إعادة العمل بتدابير المراقبة على الحدود كما حصل في الربيع الفائت، وتعميم وضع الكمامة وفرض العمل من المنزل وصولا ربما إلى إغلاق وسائل النقل العام.

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وأوضح المصدر أنه سيتم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب إغلاق النقل العام، ولكن “علينا أن نتمكن من السيطرة على الفيروس البريطاني المتحور عبر الحد في شكل أكبر من التواصل” بين الناس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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