بايدن يعلن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

وكالات _ كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، عن حزمة تحفيز تصل إلى 1.9 تريليون دولار لمواجهة جائحة كورونا، وتعهد بتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاحات خلال المائة يوم الأولى لإدارته.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي، إن خطته للإغاثة والتعافي من الجائحة تتكون من مرحلتين، وإن الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية وصحية تتطلب التحرك العاجل.

وأفاد بأن الخطة تهدف لتقديم المساعدات للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الذين خسروا وظائفهم، وستشمل المشاريع والشركات الصغيرة التي تشكل نصف القوى العاملة.

وقال بايدن إن إدارته ستقدم 2000 دولار كشيكات تحفيزية لمساعدة الملايين وتخفيف الأزمة، مشيرأ إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من ولايته.

وأضاف بايدن أن خطته لمواجهة جائحة كورونا تتطلب الحصول على 400 مليار دولار من الكونجرس الأمريكي.

وأوضح أنها تتضمن توفير أموال مباشرة للأمريكيين، لافتاً إلى أن مبلغ الإعانات الشهرية الذي يبلغ 600 دولار غير كاف.

كما ذكر أن الخطة تشمل رفع الحد الأدني للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، مشيداً بولاية فلوريدا التي بدأت تطبيق الحد الأدنى الجديد، داعياً بقية الولايات لأن تحذو حذوها.