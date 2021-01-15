الولايات المتحدة تضيف شاومي الصينية للقائمة السوداء والسهم يتراجع 10%

سي ان بي سي _ أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة.

وتراجعت أسهم الشركة الصينية المدرجة في هونج كونج بنسبة 10.6% عند الفتح يوم الجمعة متأثرة بتلك الأخبار.

وتعد شركة شاومي، ومقرها في بكين، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم في الربع الثالث من عام 2020، وفقًا لأبحاث Counterpoint.

وتعني هذه الخطوة أن شاومي تخضع الآن لأمر تنفيذي صدر في نوفمبر يقيد المستثمرين الأمريكيين من شراء الأسهم أو الأوراق المالية ذات الصلة لأي شركة تحددها وزارة الدفاع لتكون شركة عسكرية صينية.

يذكر أنه تم توسيع الأمر التنفيذي الأولي للرئيس الأمريكي، لإجبار المستثمرين على سحب استثماراتهم أو بيعها في الشركات المضافة للقائمة السوداء، بحلول 11 نوفمبر من هذا العام.