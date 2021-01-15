إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 92 مليونا والوفيات تقترب من المليونين

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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 92 مليون نسمة فيما اقترب عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس من المليوني وفاة، وذلك وفق إحصاء لوكالة .
وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 384481 22913661
الهند 151727 10512093
البرازيل 205964 8256536
روسيا 63940 3495816
المملكة المتحدة 84767 3211576
فرنسا 69031 2830442
تركيا 23325 2355839
إيطاليا 80326 2319036
إسبانيا 52878 2176089
ألمانيا 43604 1969826
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
– 26 العراق 12922 606186
– 34 المغرب 7854 456334
– 37 السعودية 6310 364440
– 39 الأردن 4091 310968
– 44 الإمارات 726 242969
– 45 لبنان 1740 231936
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