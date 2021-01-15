الاقتصاد البريطاني ينكمش 2.6% خلال نوفمبر في ظل إجراءات العزل العام

وكالات _ انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6% في نوفمبر، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة فيروس كورونا في أبريل، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 بالمئة في استطلاع أجرته لآراء خبراء في الاقتصاد.

ويقدر بنك إنجلترا المركزي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.

وكثف البنك المركزي المصري برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.