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آمال التحفيز وسياسة الفيدرالي الأمريكي التيسيرية تصعد بأسعار الذهب

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– صعدت  أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا بفضل موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش.

بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا “التحفيز سيكون إيجابيا لأسواق الأصول وفي ظل استبعاد رئيس الفيدرالي الأمريكي أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم”.

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لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الخميس لتنشيط الاقتصاد وتسريع عمليات التحصين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إنه لا يرى مبررا للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ للبنك المركزي في ظل أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن أهدافه للتضخم والتوظيف.

ويضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق من الأسبوع بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.41 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1098.42 دولار لكنه مرتفع ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2383.11 دولار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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