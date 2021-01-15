مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتراجع مع احتمال تشديد إجراءات العزل العام في ألمانيا وفرنسا

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_ تتجه الأسهم الأوروبية لاختتام الأسبوع بأداء حذر إذ يؤدي احتمال فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة في ألمانيا وفرنسا وكذلك قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تراجع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، ليتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف.

وتريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “تحركا سريعا جدا” بعد أن شهدت البلاد رقما قياسيا للوفيات من فيروس كورونا.

بينما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعزز الرقابة على الحدود اعتبارا من الاثنين وتفرض حظرا للتجول اعتبارا من السبت لكبح انتشار الفيروس.

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ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة.

كما هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة على الرغم من بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا سجل انكماشا أقل من المتوقع في نوفمبر.

وارتفع سهم مجموعة ساب الألمانية لتطبيقات الأعمال 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائج أولية سنوية جاءت أعلى من الحد الأعلى للتوقعات، لكنها توقعت انخفاض الأرباح التشغيلية في 2021.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.3 بالمئة بعد أن اتهمت جنرال إلكتريك وحدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء باستخدام أسرار تجارية مسروقة للتلاعب بعروض لعقود مربحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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