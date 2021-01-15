سينوفارم الصينية تعلن تطوير لقاح فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

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بلومبرج _ قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يانج شياو مينج، إن فعالية اللقاح الذي طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.
ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن يانج قوله إن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي تلقاها المتطوعون بين فاصل زمني لثلاثة أو أربعة أسابيع كانت الأكثر فعالية.
وأوضح يانج أن بيانات التجارب السريرية ضمن المرحلة الأولى والثانية تظهر أن اللقاح يوفر حماية يمكن أن تستمر لمدة نصف عام على الأقل، مشيرا إلى أن المجموعة تنتظر النتائج لمعرفة ما إذا كان اللقاح يوفر حماية تمتد إلى ثمانية أشهر.
وتابع يانج قائلا إن اللقاح آمن ويمكن منحه للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا ، لكنه حث على توخي الحذر في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات لأن جهاز المناعة لديهم لا يزال في طور النمو.
ونوه يانج إلى أن مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في عام 2021 .
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