- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ أعلنت شركة جوجل الأمريكية لخدمات الانترنت أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة “فيتبت” لصناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء، التي يزيد عدد مستخدمي خدماتها عن 29 مليون مستخدم نشط.
وأكد جوجل المملوكة للشركة الأم “ألفابيت” أنها سوف تحافظ على خصوصية مستخدمي “فيتبيت”.
وذكرت أنها تعمل مع جهات تنظيمية دولية لوضع منهج للحفاظ على خصوصية المستهلكين، بما في ذلك سلسلة من الالتزامات التي تؤكد أن البيانات الصحية الخاصة بمستخدمي أجهزة “فيتبيت” لن يتم استغلالها في توجيه اعلانات جوجل.
وأوضحت جوجل أن بيانات مستخدمي فيتبيت سوف تكون منفصلة عن باقي البيانات التي تحتفظ بها الشركة وتستخدمها في توجيه الخدمات الدعائية.
وسوف تسمح جوجل لمستخدمي أجهزة فيتبيت بالاستفادة من خدمات أطراف خارجية، وهو ما يتيح لهم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالصحة ومؤشرات اللياقة البدنية من شركات أخرى على حسابات فيتبيت الخاصة بهم.
وأكدت جوجل أن الخدمات المتوافرة على أجهزة فيتبيت تساعد في الحفاظ على الصحة والسلامة البدنية.
وذكرت أنها ستواصل العمل من أجل ابتكار أجهزة وخدمات أخرى للمساعدة في تعزيز صحة وسلامة المستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تستكمل الاستحواذ على فيتبت لصناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.