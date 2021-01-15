مال وأعمال

جوجل تستكمل الاستحواذ على فيتبت لصناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية

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وكالات _ أعلنت شركة جوجل الأمريكية لخدمات الانترنت أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة “فيتبت” لصناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء، التي يزيد عدد مستخدمي خدماتها عن 29 مليون مستخدم نشط.

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وأكد جوجل المملوكة للشركة الأم “ألفابيت” أنها سوف تحافظ على خصوصية مستخدمي “فيتبيت”.

وذكرت أنها تعمل مع جهات تنظيمية دولية لوضع منهج للحفاظ على خصوصية المستهلكين، بما في ذلك سلسلة من الالتزامات التي تؤكد أن البيانات الصحية الخاصة بمستخدمي أجهزة “فيتبيت” لن يتم استغلالها في توجيه اعلانات جوجل.

وأوضحت جوجل أن بيانات مستخدمي فيتبيت سوف تكون منفصلة عن باقي البيانات التي تحتفظ بها الشركة وتستخدمها في توجيه الخدمات الدعائية.

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وسوف تسمح جوجل لمستخدمي أجهزة فيتبيت بالاستفادة من خدمات أطراف خارجية، وهو ما يتيح لهم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالصحة ومؤشرات اللياقة البدنية من شركات أخرى على حسابات فيتبيت الخاصة بهم.

وأكدت جوجل أن الخدمات المتوافرة على أجهزة فيتبيت تساعد في الحفاظ على الصحة والسلامة البدنية.

وذكرت أنها ستواصل العمل من أجل ابتكار أجهزة وخدمات أخرى للمساعدة في تعزيز صحة وسلامة المستخدمين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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