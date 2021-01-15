إيطاليا تعتزم تقديم مزيد من الدعم للشركات لمواجهة آثار جائحة كورونا

وكالات _ تخطط إيطاليا لتقديم مزيد من المليارات لمساعدة الأشخاص والشركات المتضررة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، وفقا للحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح بخصيص نحو 32 مليار يورو (38 مليار دولار) في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدعم العمال والشركات والقطاع الصحي، إلى جانب الأسر التي تكافح بسبب الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الخطة تخطى حكومة إيطاليا لميزانيتها لتحمل ديون جديدة، في إجراء أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية راجعته بالفعل.

ووافق مجلسا البرلمان الإيطالي، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على ميزانية 2021 في نهاية العام الماضي، وخصصت الميزانية بالفعل مساعدات بمليارات الدولارات لمواجهة آثار الجائحة.

ورغم ذلك، يمر الائتلاف الحاكم بأزمة، بعد استقالة وزيرين من حزب “إيتاليا فيفا”، بسبب خلاف يتعلق بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يدلي رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ببيان بشأن القضية أمام البرلمان يوم الاثنين.