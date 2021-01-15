مال وأعمال

شاومي تنفي ارتباطها بالقطاع العسكري الصيني

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روسيا اليوم _ ردت شركة شاومي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، على قيام البنتاجون بإضافتها إلى قائمة الشركات المرتبطة بالقطاع العسكري في بكين.

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ونفت شركة شاومي الصينية، في بيان اليوم الجمعة، ارتباطها بالصناعة العسكرية في الصين، وقالت إنها ستتخذ خطوات لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وذلك ردا على العقوبات الأمريكية.

وأكدت الشركة أنها تنفذ الأنشطة وفقا للقانون والقواعد السارية، كما أنها تحترم القوانين في أماكن تنفيذ أنشطتها، مشددة على أنه يتم استخدام خدماتها ومنتجاتها في المجالات المدنية والتجارية.

وأشارت شاومي إلى أنها ليست مملوكة أو خاضعة للرقابة أو تابعة للصناعة العسكرية الصينية، كما أنها ليست شركة عسكرية صينية تخضع لقانون الأمن القومي الأمريكي.

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وكانت الخدمة الصحفية للبنتاجون قد أفادت أمس بأنها قد وسعت قائمة الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة والمرتبطة، على حد تعبير واشنطن، بالصناعة العسكرية الصينية، حيث تمت إضافة تسعة كيانات أخرى إلى القائمة بما في ذلك شاومي.

وتأسست شاومي في أبريل 2010، وتعد حاليا واحدة من أكبر أربع شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، وفي العام 2018 نفذت الشركة طرحا عاما أوليا لأسهمها في بورصة هونج كونج.

وخلال العام الماضي، ارتفع سهم الشركة بنسبة 180%، وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، تجاوزت القيمة السوقية للشركة مستوى 100 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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