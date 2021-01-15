جيه.بي مورجان يحقق أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير من 2020

_ أعلن بنك جيه.بي مورجان آند تشيس اليوم عن ارتفاع أرباح الربع الرابع من عام 2020، إذ عوض تعزز أنشطة التداول والاستثمار المصرفي تراجعا ناجما عن تأثير انخفاض أسعار الاقتراض على الدخل من الفائدة.

وارتفع صافي الربح إلى 12.1 مليار دولار أو ما يعادل 3.79 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر من 8.5 مليار دولار أو 2.57 دولار للسهم قبل عام. وارتفعت الإيرادات ثلاثة في المائة إلى 30.2 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق جيه.بي مورجان في المتوسط ربحا 2.62 دولار للسهم وفقا لرفينيتيف.

وأمضت كبرى البنوك الأمريكية 2020 تكافح في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وجنبت المليارات لتغطية خسائر متوقعة للقروض.

ويتوقع المحللون انتعاش أرباحها في 2021.

وفي الربع الرابع، تلقت أرباح جيه.بي مورجان الدعم من انخفاض مخصصات القروض، بينما عززت الإيرادات من أسواق المالي والاستثمار المصرفي أرقامه أيضا.