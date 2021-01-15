صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 8% من يوليو لديسمبر مسجلة 1.3 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8% مسجلة 1.340 مليار دولار، مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وقال المجلس في بيان، إن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة المنزلية ارتفاع 20% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.

وأوضح المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هي، فى أوروبا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وإسبانيا واليونان وإيطاليا وسلوفينيا.

وتابع أن أهم الأسواق في آسيا شملت السعودية والعراق والكويت وهونج كونج، وفي إفريقيا الجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا ونيجيريا.