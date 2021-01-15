- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8% مسجلة 1.340 مليار دولار، مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.
وقال المجلس في بيان، إن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.
وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة المنزلية ارتفاع 20% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.
وأوضح المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هي، فى أوروبا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وإسبانيا واليونان وإيطاليا وسلوفينيا.
وتابع أن أهم الأسواق في آسيا شملت السعودية والعراق والكويت وهونج كونج، وفي إفريقيا الجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا ونيجيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 8% من يوليو لديسمبر مسجلة 1.3 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.